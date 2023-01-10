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Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Lodosun etkisiyle birlikte etkili olacak yağışların Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun zaman zaman fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına alarmı! 10 Ocak 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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HABERTURK.COM

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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