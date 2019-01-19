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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri geldikçe detayları haberlerimizde paylaşmayı sürdürüyoruz. Dün özellikle yurdun batı kesimlerinde etkili olan güneşli havanın ardından bugün ve yarın program yapanlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji'nin bugün için verilerinde batı bölgelerinde yeni bir bulutlu ve yağışlı havanın yurda giriş yaptığı görülüyor. Ancak sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava etkli olacak. Ancak özellikle gece satleri için buzlanma ve don uyarısı yapılıyor. İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ÇANAKKALE, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KIRKLARELİ, 11°C
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Aydın ve Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
UŞAK, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA, 14°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY, 11°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 6°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİNGÖL, 1°C
Az bulutlu
ERZURUM, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ, -3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 5°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA, 9°C
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
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