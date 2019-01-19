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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL, 1°C

Az bulutlu

ERZURUM, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ, -3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 5°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA, 9°C

Az bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu