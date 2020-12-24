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HaberlerGündemMeteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ne zaman yağacak? Ankara hava durumu
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Barajlardaki su seviyesinin düşmesi beklenen yağışların bir türlü gelmemesi yurttaşları endişelendiriyor. Dün akşam İç Anadolu'da ve başkent Ankara'da başlayan kar yağışı heyecanlandırdı. Peki kar ne zaman yağacak? İşte son dakika Meteoroloji'den il il il hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ne zaman yağacak? Ankara hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre; 25-31 Aralık tarihlerinde kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve vatanaşların buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edremit çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edremit çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu çevreleri yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney çevreleri yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi beklenmektedir.

GÜMÜŞHANE -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 2°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT -2°C, 6°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Az bulutlu

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