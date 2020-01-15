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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu