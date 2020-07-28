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Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında olacak. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sel tehlikesi bulunuyor. Diğer yandan öğleden sonra Doğu Anadolu'nun tamamında kuvvetli lodosla birlikte sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı Ege'de ise poyrazın kendisini hissettirmesi bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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