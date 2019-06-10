Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara hava durumu belli oldu. Ankara'da yarın hava Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde ve bölge genelinin yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. İşte 11 Haziran Ankara hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında her hangi bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeydoğulu ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) akşam saatlerinde de etkili olması beklenen yağışların, Ankara, Kırıkkale ve Karabük il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kısa sürede yerel olarak fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU