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Meteoroloji duyurdu: Ankara'da hava nasıl olacak? 11 Haziran Ankara hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara 5 günlük hava durumu tahminini resmi sitesinde duyurdu. 11 Haziran Salı günü yarın Ankara'da hava nasıl nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Meteoroloji Ankara hava durumu...

Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara hava durumu belli oldu. Ankara'da yarın hava Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde ve bölge genelinin yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. İşte 11 Haziran Ankara hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında her hangi bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeydoğulu ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) akşam saatlerinde de etkili olması beklenen yağışların, Ankara, Kırıkkale ve Karabük il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kısa sürede yerel olarak fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
11 Haziran Salı1627489695,63312,226
12 Haziran Çarşamba15284796106,732,512,526,8
13 Haziran Perşembe15275094157,833,413,326,9
14 Haziran Cuma14275088178,834,813,526,8
15 Haziran Cumartesi15284693157,535,113,226,3

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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