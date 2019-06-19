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Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da hava nasıl olacak? 19 Haziran İstanbul hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul 5 günlük hava durumu tahminini resmi sitesinde duyurdu. 19 Haziran Çarşamba günü yarın İstanbul'da hava nasıl nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Samsun’un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul 29 Haziran hava durumu...

 

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
19 Haziran Çarşamba233148932113,835,418,327,1
20 Haziran Perşembe233243932013,63318,126,7
21 Haziran Cuma233258932413,332,618,327
22 Haziran Cumartesi233344952014,735,418,527,4
23 Haziran Pazar233264931314,935,918,727,7

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