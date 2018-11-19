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Meteoroloji son dakika! 4 bölge için önemli uyarı! (Hava durumu)

Meteoroloji son dakika hava durumu uyarılarını anlık olarak yapmaya devam ediyor. Bugünkü hava durumu tahminlerinde 4 bölge için önemli uyarılara yer verildi. Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz'de sağanak, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte bugünün hava durumu tahminleri

19.11.2018 - 09:33 | Güncelleme:

Hava durumu için yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimler ile Iğdır çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 14°C
Parçalı çok bulutlu

İZMİR, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 14°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

MANİSA, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu geçmesi bekleniyor.

AKSARAY, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 15°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

DÜZCE, 19°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

KARABÜK, 19°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 16°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 15°C
Parçalı bulutlu

SİİRT, 15°C
Parçalı bulutlu

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