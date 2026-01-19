Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

        Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

        Megakent İstanbul'da kar yağışı başladı. Kentteki birçok bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:32
        1

        İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu. Peki İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

        2

        İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

        İstanbul’da gece boyu kısa aralıklarla etkili olan kar yağışı pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte pazartesi gününe kadar etkili olmaya devam edeceği hafta ortasına doğru ise yerini yağmurlu havaya bırakması bekleniyor.

        Haftanın geri kalanında havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

        AKOM UYARMIŞTI

        AKOM'un açıklamasına göre pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul Valiliği de kentte bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

        3

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        4

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

