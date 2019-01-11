1996-2003 yılları arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen ve şu anda bordo mavili takımın kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Metin Aktaş, kulübün dergisinde yer alan açıklamasında doğduğu, büyüdüğü, kalecilik yaptığı takımda olduğu için mutlu olduğunu, bunun en büyük hayali olduğunu söyledi.
"ÜNAL HOCANIN DOĞRU İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Teknik direktör Ünal Karaman´ın kuralları olan biri olduğunu, başarılı olabilmek için ise kulübe bağlı olunması gerektiğini ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:
"Ünal Karaman ilk başta bizim ağabeyimiz. Futbolcuyken de aynı takımda top oynadığımız için kendisini tanıyoruz. Ünal hocanın bir disiplini vardır, kuralları vardır. Başarının en büyük sırrı bu zaten. Evinde bile mutlu olabilmek için kurallar koyuyorsun, kuralların dışına çıkmıyorsun. Ünal hoca bu seviyede ilk öne çıkan insanlardan biridir. İkincisi aidiyet duygusu. Evinde mutlu olman için evine bağlı olman lazım. Burada da başarılı olman için kulübe bağlı olmak lazım. Trabzonspor'u benimsemen, herkesle aynı nefesi soluman lazım. Yönetimle, hocalarla, futbolcularla, çalışanlarla, taraftarınla aynı nefesi solumak lazım ki bir başarı gelsin. Durum da ortada zaten. Ben Ünal hocanın doğru insan olduğunu düşünüyorum."
"KALECİLİKTE TECRÜBE, YEDİĞİN GOLLERİN TOPLAMIDIR"
Kaleciliğin hem zor hem de çok kolay bir meslek olduğunu kaydeden Metin Aktaş, bu konuda şunları söyledi:
"Kalecilik matematiktir, doğru hamleler, doğru uzanışlar, doğru açılar... Artı; kuvvettir, halterdir. Kuvvetli olduğun zaman iyi olursun. Zaten bu seviyedeki kaleciler bunları bilen kalecilerdir. Burada bir şey ön plana çıkıyor, kaleciyi maça hazırlamak, kuvvetli tutmak ve konsantresini sağlamak. Bir kaleci konsantre olduğu zaman her sorunu aşabilir. En çok zorlandığımız konu budur. Kopukluklar. Bir laf vardır, `Tecrübe, hayatta yediğin kazıkların toplamıdır´ diye. Kalecilikte de öyle. Tecrübe, yediğin gollerin toplamıdır. Ben yediğim bir golü bir daha yemezdim, tecrübe budur. Ama öyle pozisyonlar oluyor ki, enteresan goller olabiliyor. Her pozisyonda bir tecrübe ediniyorsun."
"UĞURCAN, TRABZONSPOR'UN KALESİNİ 10-15 YIL KORUYABİLECEK KALİTEDE"
Trabzonspor´da şu anda birinci kaleci konumunda yer alan genç isim Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Aktaş, şunları dedi:
"Uğurcan Çakır yakından tanıdığımız bir kardeşimizdi. Dört yıldır Trabzonspor'a hizmet ediyor. Fakat bir türlü oynama fırsatı bulup tecrübeyi yakalayamamıştı. Biz de sezon başından beri kendisine güvendik, hatta ikinci kaleci olarak hep Uğurcan Çakır'ı kaleye aldık. Ona güvendik ve ona her zaman destek olacağımızı hissettirdik. Trabzonspor'un kalesini güvenle koruyacak özelliklere sahip olduğunu biliyorduk. Diğer kalecilerimize de güveniyoruz. Uğurcan'a fırsat geldi ve gözümüz arkada kalmadan Uğurcan'ı oynattık. Çünkü o da Trabzonsporlu, o da altyapıdan. Altyapıya değer veren hocalarız. O da bizim düşüncelerimizi, güvenimizi boşa çıkartmadı. Uğurcan Çakır'dan kendisinde var olan özelliklerini göstermesini istedik. Farklı bir şey istemedik. Trabzonspor'un kalesini 10-15 yıl koruyabilecek kalitede bir kaleci. Allah'a şükür iyi başladı, iyi de gidiyor. Hedefimiz Uğurcan'ın uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruması hem de Milli Takıma hizmet etmesi. Sadece biz Uğurcan'dan da iyi motive olması ve doğru şeyleri doğru zamanda yapmasını istiyoruz. Diğer oyuncularımızı da bu bilinçte yetiştiriyoruz. Her birinin önü açık, inşallah Trabzonspor'umuzun kalesini uzun yıllar koruyacak."
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