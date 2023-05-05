Metin Öztürk: Konuşulmak, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir

HABERTURK.COM

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, YouTube'ta yayın yapan Ajans 1905'e açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Öztürk, birlik mesajları verdi. Futbolda kenetlendiklerinin altını çizen Öztürk, "Okan Hoca, Dursun Başkan ve Erden Bey, inanılmaz bir ortam yarattılar. Futbolun çehresi değişti. Geçen sene 13. olan, aynı bütçeye sahip, aynı taraftara sahip takım, bugün bambaşka bir hale geldi. Buradaki aslan payı Dursun Başkanda, Okan Hocada ve Erden Timur'da" dedi.

Yönetim olarak arkalarında olduklarını belirten Öztürk "Biz de yönetim olarak onları destekliyoruz. En büyük alkışı hak edenlerden birisi de taraftar. Gerçekten inanılmazlar. Bizim itici gücümüz. Taraftarlarımızı takdir etmemiz lazım. Her koşulda takımla beraberler" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'U ÖZTÜRK MÜ GETİRDİ? Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesindeki rolünün sorulması üzerine konulan Öztürk, "Benim rolüm olduğunu söylemek doğru olmaz. Eşref Bey ve ben, birer başkan adayıydık. Biz gelseydik Okan Hocayla çalışacaktık. Okan Hoca, Galatasaray'ın evladı. Dursun Başkan neyi takdir etse altına imza atacaktık" cevabını verdi.

"HERKES KENDİ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN" Fenerbahçe'de son dönemde yapılan açıklamalara da değinen Öztürk, "UEFA'nın sitesine girdiğinizde o gün o kupayı alan, takım katılmamış. Bu tapelere yok denmiyor, illegal deniyor. Söylemezseniz legali ve illegali olmaz. Galatasaray, tertemizdir. Galatasaray bir yerlerde konuşuluyorsa bu Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Hangi kulüp tarla sürüyor bilmiyorum ama biz tarla falan sürmüyoruz. Biz gördüğünüz gibi yeşil çimende oynuyoruz. Herkes kendi önünü temizlesin, Galatasaray tertemiz" ifadelerini kullandı.