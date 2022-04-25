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Metin Öztürk'ten Torrent sözleri

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, 30 Nisan'da yapılacak genel kurul öncesinde GSTV'de açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım" dedi

Metin Öztürk'ten Torrent sözleri

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk, kulübün televizyon kanalına konuştu.

Öztürk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"10 tane kiralıktan dönecek oyuncumuz var. Yeni transferler kadar önemli. Sayın Domenec Torrent, bir rapor verecek ve hangi oyuncuların satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız, futbolcuları değerlendiremiyoruz. Değerlendirme yapıp, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız.

Bütçe bizim ikincil konu. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok. Bizim için Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olmalı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ 2-3 İSİM VAR"

Faruk Süren başkanın dediği gibi, üçüncülük bizim için sonunculuktur. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek, görüştüğümüz 2-3 isim var.

Burada önemli olan yatırımı doğru yapmak. Gomis'ten Falcao'ya olan süreçte 50 milyon Euro'ya yakın bir tutarı kaybettik. Eski yönetimleri eleştirmek istemiyorum. Bir de Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Geriye dönüp baktığınızda acayip bir kaynak israfı var.

Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Futbol iyiyse diğer branşları çevirebiliyoruz. Amatör branşlar için 21 tane sponsorumuz hazır. Hepsinin ödeyeceği rakamlar farklı."

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