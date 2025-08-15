Metin Tekin: Beşiktaş ilk yarıyı çöpe attı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patricks ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Beşiktaş-St. Patricks mücadelesini değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÇÖPE ATTI"

Bardağın dolu tarafından bakarsak Abraham 4 gol attı, Joao Mario bugün de gol attı. 4-1'lik deplasman galibiyetinde tur bitmişti zaten. Galibiyet güzeldir ama oyunun içinde neler oldu ona da bakmak lazım. Bugün bakılacak olan nasıl bir oyun sergileneceğiydi. Bu seviye bir takıma 4-1 kazandığınız maçı kaybetme şansınız yoktu ama 2-0'a geldikten sonra Beşiktaş rakibine hayal kurdurttu. Beşiktaş, ilk yarıyı oyun anlamında tamamen çöpe attı. Çok stratejik hatalar yaptı. Teknik adamlık açısından bunlar sorgulanabilecek şeyler.