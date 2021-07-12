Metin Tekin Şevval Sam, 1993 - 1999 yılları arasında birlikteydi. Metin Tekin, 57 yaşındadır. Emir Tarık Tekin ise 24 yaşındadır. Emir Tarık Tekin, Sadakatsiz dizisinde rol alırken annesi Şevval Sam ise Yasak Elma dizisinde rol alıyor.

METİN TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Metin Tekin (d. 8 Mayıs 1964, İzmit), Kanat forvet mevkinde forma giymiş ve Sarı Fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan millî eski futbolcu ve teknik direktör. Metin Tekin, forvet bölgesinde de oynamasına rağmen çoğunlukla kanatlarda görev almıştır.

Hızının yanı sıra gücü, tekniği ve kafa golleri ile de Beşiktaş'a hizmetini sürdürmüştür. Beşiktaş'ta 14 kupa kazanarak en çok kupa kazanan isimlerinden biri oldu. 2003'te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek altın 11'e girmiştir. Birçok dergiye ve belgesellere konu olan Metin Tekin, hâlen beIN Sports'da futbol yorumcusu olarak görev yapmaktadır.

ÖZEL HAYATI

27 Aralık 1993 tarihinde Şevval Sam'la evlendi. Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam ile 1993-1999 yılları arasında evli kaldı. 1997'de Şevval Sam'la evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu oldu. İkinci evliliğini Doğa Tekin ile yapan Tekin'in 2012 yılında Rüzgar adında bir oğlu olmuştur.