Metin Uca kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Metin Uca, muhabirlik ve programcılık dışında Jeoloji Mühendisi ve Kimya Mühendisidir. İşte Metin Uca'nın hayatı ve kariyerini sizler için derledik.

METİN UCA'NIN HAYATI

Metin Uca 13 Kasım 1961, İstanbul'da doğmuştur. sunucu, yazar, seslendirme sanatçısıdır.

Babası Hakkârili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010'da Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

Eserleri

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,

Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,

Tüh, 2007, Doğan Kitap