Metin Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından birçok ünlü sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşmıştı. Bu süreçte sessiz kalmayı tercih edenlerden biri olan oyuncu Metin Yıldız, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Metin Yıldız, kendisine neden sessiz kaldığına dair gelen mesajlara Ekrem İmamoğlu ile olduğu bir fotoğrafı paylaşıp cevap verdi.

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Metin Yıldız, şunları söyledi; "Merhaba arkadaşlar, gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse kişisel olarak bu günlerde yoğun bir talep alıyorum. 'Vay efendim neden sessiz kalıyormuşum!', 'Vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum!', 'Vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum!', 'Vay efendim vay vay ki vay!' Neden mi? Söyleyeyim."

"BEŞ SENEDİR YOĞUN, ASLA ULAŞAMIYORUZ KENDİLERİNE"

Metin Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; "Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz... Beylikdüzü Belediyesi Başkan adayıydı, yıl 201... Yanında ben vardım. Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım. 2019’da Fatsa’daydım. Pandemi vardı. 'Her şey çok güzel olacak,' dedi, inandım. Anamı - babamı bıraktım, 2 bin km yol yaptım, oy verdim. Kazandı."