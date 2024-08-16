Metro ile hastane arasına 160 metrelik tünel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için Narlıdere Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'nu yeniden düzenliyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için istasyona yeni bir çıkış daha kazandırıyor.

160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatmak için hastane bahçesinde yürüyen merdivenlerin ve asansörün olduğu bir giriş ve çıkış noktası oluşturulacak.

Yer altında 160 metre uzunluğunda yaya tüneli yapılarak istasyon ile hastane birbirine bağlanacak. Vatandaşlar, araç trafiği ve dış hava şartlarına maruz kalmadan istasyon ve hastane arasında güvenli erişim sağlayabilecek.