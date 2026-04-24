Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk tansiyonu yükseltti, vatandaşlar metrobüsün önünü kesti
İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs hattında yaşanan aksaklıklar nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Araçların dolu gelmesi üzerine bazı metrobüslerin durmadan geçtiği iddia edildi, peronlarda uzun süre bekleyen yolcular tepki gösterdi. Gerilimin arttığı anlarda bazı vatandaşlar metrobüslerin önüne geçerek seferleri durdurdu, görevlilerle tartışma yaşandı
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı.
DURAKLAR YOĞUNDU
Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.
PERONLAR İNSAN DOLDU
Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu.
DURAKLARDA DURMADAN İLERLEDİLER
Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.
TANSİYON YÜKSELDİ
Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi.
METROBÜSLERİN ÖNÜNE GEÇTİLER
Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi.
TARTIŞMALAR YAŞANDI
Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.