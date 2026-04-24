        Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk tansiyonu yükseltti, vatandaşlar metrobüsün önünü kesti

        İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs hattında yaşanan aksaklıklar nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Araçların dolu gelmesi üzerine bazı metrobüslerin durmadan geçtiği iddia edildi, peronlarda uzun süre bekleyen yolcular tepki gösterdi. Gerilimin arttığı anlarda bazı vatandaşlar metrobüslerin önüne geçerek seferleri durdurdu, görevlilerle tartışma yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Metrobüsün önüne atladılar

        İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı.

        DURAKLAR YOĞUNDU

        Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

        PERONLAR İNSAN DOLDU

        Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu.

        DURAKLARDA DURMADAN İLERLEDİLER

        Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.

        TANSİYON YÜKSELDİ

        Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi.

        METROBÜSLERİN ÖNÜNE GEÇTİLER

        Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi.

        TARTIŞMALAR YAŞANDI

        Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

        #istanbul
        #metrobüs
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
