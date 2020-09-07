Metrobüs ve otobüslerde ayakta yolculuk ile ilgili yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi. İşte toplu taşımada yeni kurallar...

METROBÜS VE OTOBÜSLERDE AYAKTA YOLCULUK YASAKLANDI MI?

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınına dair tedbirleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz. Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir."

Salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik." dedi.