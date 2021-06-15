Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Metrobüste taciz ettiği kadını öldürmekle tehdit etti!

Genç bir kadın metrobüste yolculuk ederken taciz edildi. Üstelik o adamın cinsel istismar ve uyuşturucudan sabıkası vardı. Yarın duruşma günü. Genç kadın korku içinde. Çünkü tacizci adam onu mahkemede öldürmekle tehdit ediyor

Metrobüste taciz ettiği kadını öldürmekle tehdit etti!
HABERTURK.COM

Show Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre genç kadın metrobüste tacize uğradı. Üstelik o tacizcinin suç dosyası kabarık çıktı. Yetmedi o tacizci bir de ölüm tehdidi yağdırdı.

TEK BİR İSTEĞİ VAR: YANINA KÂR KALMASIN!

İstanbul'da 23 yaşındaki Cansu Kalender evine gitmek için metrobüse bindi. Altunizade durağında bindiği metrobüste yolcu koltuğuna oturdu. Bir süre sonra yanında oturan erkeğin kendisine dokunarak taciz ettiğini fark etti. Bu taciz yanına kâr kalmasın diye Cansu Hanım konuyu mahkemeye taşıdı.

Taciz davasının ilk duruşması yarın görülecek. Tek bir isteği var, metrobüste yaşadığı tacizin cezasız kalmaması.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinemalar ne zaman açılacak 2021? Kültür Bakanlığı Sinema salonları ve tiyatrolar açılış tarihini açıkladı
GÜNDEMSinemalar ne zaman açılacak 2021?
Beden öğretmeni olan Banu Sencer'in at sevgisi ona yeni bir dünyanın kapılarını açtı
GÜNDEMAt sevgisi ona yeni bir meslek kazandırdı
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı mı? Yasaklar kalkıyor mu?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?
“Kamu görevlisiyiz” diyerek kaçak kazı yapan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı
GÜNDEM'Kamu görevlisiyiz' diye kazı yaptılar
Randevusuz aşı olunur mu? Randevu almadan aşı olunabilir mi?
GÜNDEMRandevusuz aşı olunur mu?
Aracında 108 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMAracında 108 şişe kaçak içki ele geçirildi
mRNA aşısı nedir, ne kadar etkilidir? Biontech'in kullandığı mRNA aşısı özellikleri nelerdir, ne kadar korur?
GÜNDEMmRNA aşısı nedir, ne kadar etkilidir?
Adalet Bakanı Gül: Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz
GÜNDEMBakan Gül'den avukat saldırısına ilişkin açıklama
Gasbedilen kadın öldürüldü! - Haberler
GÜNDEMGasbedilen kadın öldürüldü!
2021 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav belgeleri ne zaman yayınlanacak 2021?
GÜNDEM2021 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?