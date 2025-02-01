Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Metrobüste yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı

        İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metrobüste yangın çıktı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'dabir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        AA'nın haberine göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

        .png
        .png

        Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #metrobüs
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı