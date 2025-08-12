Metrodaki utanmaz! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da metroya binen bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Karşısında oturan adam fotoğraflarını çekiyordu. İğrenç taciz başka yolcular tarafından fark edilince o utanmaz telefonunu kırdı.

