        Metrodaki utanmaz! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Metrodaki utanmaz!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da metroya binen bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Karşısında oturan adam fotoğraflarını çekiyordu. İğrenç taciz başka yolcular tarafından fark edilince o utanmaz telefonunu kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 20:31 Güncelleme: 12.08.2025 - 20:31
        Metrodaki utanmaz!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da metroya binen bir kadın hayatının şokunu yaşadı.

        Karşısında oturan adam fotoğraflarını çekiyordu.

        İğrenç taciz başka yolcular tarafından fark edilince o utanmaz telefonunu kırdı.

