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FAZLA KOLTUK OLMASI YOLCULARIN AKIŞINI ENGELLER

Yolcular metrolarda genellike çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyor. Bu nedenle metro kapıları geniş tasarlanıyor. Metro içinde ne kadar fazla koltuk olursa, insanların koltuklara yerleşmek için orta alanda geçirdiği süre o kadar uzuyor ve bu diğer yolcuların içeri girmesine engel oluyor.

Kaynak: Transportation Research Board, New York Times