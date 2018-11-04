Metz - Auxerre sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Metz, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Auxerre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:45. 28 puanlı Metz 1. sırada bulunuyor, Auxerre 10 puana sahip ve 18. sırada. Metz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Auxerre, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 813 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Metz kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Auxerre sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Metz önceki hafta Kortrijk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Auxerre, Troyes karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Metz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Metz, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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