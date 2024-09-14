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        Haberler Bilgi Yaşam Mevlid Kandili duaları: Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil günü hangi dualar ve sureler okunur? Mevlid Kandili Duası okunuşu ve anlamı

        Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil günü hangi dualar okunur?

        Mevlid Kandili duası, özel ve anlamlı gecenin gelmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. Kandil ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler sorgulanıyor. Bilindiği gibi Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi gecesi idrak edilecek. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dua ve sureler...

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        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:21
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        Müslüman dünyası için anlamlar ile dolu olan Hz. Peygamberin doğumunun kutlandığı, mübarek Mevlid Kandili ibadetler, dualar ve namaz kılınarak idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil günü hangi dualar okunur?Mevlid Kandili gecesinde okunacak dua ve sureleri haberimizde derledik. İşte Mevlid Kandili duaları...

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        MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

        Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

        Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

        Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

        Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

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        Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

        Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

        İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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        HZ. MUHAMMED'İN MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELERDİR?

        Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.

        Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

        "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

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        TÜRKÇE ANLAMI

        "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

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