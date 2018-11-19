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Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

19.11.2018 - 21:53 | Güncelleme:

Mevlid Kandili mesajları sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'nin (s.a.v.) doğum günü olan bu gecede inanlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sevdiklerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etmek isteyenler için en güzel resimli kandil mesajlarını sizler için hazırladı. İşte 2018 Mevlid Kandili mesajları...

  • 1 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Gül sevdanın tacıdır her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammedi hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

    Mevlid kandiliniz mübarek dualarınız kabul olsun.

  • 2 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

    Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

    Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

     

  • 3 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Güler yüzünüz hiç solmasın. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

    Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

    Umutlarımız gerçek mutluluklarımız daim kandiliniz mübarek olsun.

     

  • 4 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

    Gönlünüz ferah aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

    Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.

     

  • 5 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

    Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

    Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

     

  • 6 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

    Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

    Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

     

  • 7 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

    Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

    Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

     

  • 8 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlit Kandiliniz kutlu olsun.

    Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

    Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

     

  • 9 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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    Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller.

  • 10 Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!
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