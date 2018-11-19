Mevlid Kandili mesajları: 2018 telefondan kandin mesajları: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'nin (s.a.v.) doğum günü olan bu gecede inanlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sevdiklerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etmek isteyenler için en güzel resimli kandil mesajlarını sizler için hazırladı. İşte 2018 Mevlid Kandili mesajları...