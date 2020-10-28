Mevlid kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili için özel bir namaz yok, ancak tesbih namazı kılınması önerilmektedir. Peki Mevlid kandili nasıl kutlanır, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesinde Kur'an okunabilir, Hazreti Muhammed'e salavat getirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid kandili gecesi için özel bir namaz yok, dileyenler bu özel gecede tesbih namazı kılabilir. İşte tesbih namazının kılınışı:

Tesbih namazı için herhangi bir zaman sınırlaması yer almazken, genellikle yatsı namazının ardından kılınmaktadır.

Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.

Tesbih duası: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

Her rekatta 75 kez tesbih duası okunurken şu sıralama dikkate alınır;

Sübhâneke'den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),

Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,

Rükûda 10 kez okunur,

Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,

Birinci secdede 10 kez okunur,

İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,

İkinci secdede 10 kez okunur.