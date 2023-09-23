Mevlid Kandili için geri sayım başladı! 2023 Mevlid kandili ne zaman, hangi gün?
İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam takvimine göre her yıl 12. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili her yıl Miladi takvime göre farklı bir tarihe denk geliyor. İslam aleminin son Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili ibadetle geçirilecek. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi ve günü...
Mevlid Kandili tarihi araştırmaları hız kazandı. İslam Peygamberi Hz.Muhammed'in doğum gününü kutlamak amacıyla düzenlenen Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı. Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in hayatını ve öğretilerini hatırlama ve bu değerlere bağlılık duygusunu pekiştirme amacı ile ibadetlerle geçiriliyor. Bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim, dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu hafta mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerimde yer almaz.