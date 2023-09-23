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        Haberler Gündem MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2023 | Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu hafta mı?

        Mevlid Kandili için geri sayım başladı! 2023 Mevlid kandili ne zaman, hangi gün?

        İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam takvimine göre her yıl 12. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili her yıl Miladi takvime göre farklı bir tarihe denk geliyor. İslam aleminin son Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili ibadetle geçirilecek. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi ve günü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:40
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        Mevlid Kandili tarihi araştırmaları hız kazandı. İslam Peygamberi Hz.Muhammed'in doğum gününü kutlamak amacıyla düzenlenen Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı. Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in hayatını ve öğretilerini hatırlama ve bu değerlere bağlılık duygusunu pekiştirme amacı ile ibadetlerle geçiriliyor. Bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim, dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu hafta mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...

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        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.

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        MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

        Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

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        Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

        Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerimde yer almaz.

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        2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
        MİLADİ TARİHLER
        GÜN AY-YIL HAF. GÜNÜ DİNİ GÜNLER
        23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
        26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ
        17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ
        21 ŞUBAT-2023 SALI ..........
        06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ
        23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI
        17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ
        20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE
        21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
        22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
        23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
        21 MAYIS-2023 PAZAR ..........
        19 HAZİRAN-2023 PAZARTESİ ..........
        27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE
        28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
        29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
        30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
        01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
        19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI
        28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ
        17 AĞUSTOS-2023 PERŞEMBE ..........
        16 EYLÜL-2023 CUMARTESİ ..........
        26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ
        16 EKİM-2023 PAZARTESİ ..........
        14 KASIM-2023 SALI ..........
        14 ARALIK-2023 PERŞEMBE ..........
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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