Diyanet açıkladı! 0:00 / 0:00

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma yani bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günde ibadetlerini yapmak, dualarını okumak isteyen fakat bazı fizyolojik sebeplerden ötürü şüphe duyan vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini silmek için Diyanet açıklama yaptı. İşte Mevlid Kandilinde regl olanların yapması gerekenler... MEVLİD KANDİLİNDE REGL İKEN NELER YAPILIR? Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

REGL İKEN KUR’AN OKUNUR MU? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizi, Taharet, 98; İbn Mace, Taharet, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resulullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hali dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 92; Nesai, Taharet, 175; İbn Mace, Taharet, 105; İbn Huzeyme, Sahih, I, 104; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, Taharet, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivayete göre ise, Hz. Ali’nin “Resulullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizi, Taharet, 111) dediği rivayet edilmiştir. Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefi ve Şafiiler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsi, el-Mebsut, III, 152; İbn Kudame, el-Muğni, I, 199-200; Şirbini, Muğni’l-muhtac, I, 120-121, 172). Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellab, et-Tefri’, I, 206; Karafi, ez-Zehira, I, 379). Sonraki bazı Malikiler, bu iki görüşten adet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desuki, Haşiye, I, 174; Ezheri, Cevahir, I, 32). Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Maliki mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve ayetleri kelime kelime bölerek tashih-i hurufa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.