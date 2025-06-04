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        Haberler Ekonomi Para Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı - Para Haberleri

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:53
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        Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

        Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı.

        Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,25 artış kaydetti.

        Endeks, enerjide yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7 ve hizmette yüzde 2,58 yükseldi.

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

        Kapsam Aylık
        Genel TÜFE 2
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,09
        Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,25
        Enerji 2,15
        Gıda ve alkolsüz içecekler 1,57
        Enerji ve gıda dışı mallar 1,7
        Hizmet 2,58
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