        Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı: Meysu Gıda kişi başı kaç lot verdi, kaç TL değerindeydi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı: Meysu Gıda kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 175 milyon lot dağıtımı yapan firma 5-6-7 Ocak tarihlerinde talep topladı ve hisseler, 7,50 TL değer ile satışa çıktı. Peki, Meysu Gıda kaç lot verdi? İşte Meysu Gıda halka arz sonuçları

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:06
        1

        Meysu Gıda, halka arz sonuçları açıklandı. Üç günlük talep toplama sürecinin ardından 175 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 500 binden fazla yatırımcı katıldı. Firma önümüzdeki günlerde borsaya açılacak. İşte, Meysu Gıda halka arz sonuçları

        2

        MEYSU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yaptı. Kişi başına 915 TL değerinde 122 lot düştü. Firmanın halka arzına 646 bin 385 kişi katıldı.

        3

        MEYSU GIDA HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.

        MEYSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 5-6-7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        4

        MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.

        - Yüzde 50-60 İşletme sermayesi

        5

        MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şirket Hakkında

        Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        6

        MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Halka açıklık: Yüzde 20,48

        Bist Kodu: MEYSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
