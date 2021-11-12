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Meyve suyu kutularında uyuşturucu! 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Elbistan-Göksun karayolu, Ekinözü yol ayrımında uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araç içi ve şüpheli şahısların üstünde arama yapan ekipler, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş 5 parça halinde 962,26 gram metamfetamin ile 96 adet hap ele geçirdi. AA'nın haberine göre; olayla ilgili M.H, A.R, A.M.H. ve E.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H, A.R, A.M.H. tutuklanırken E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.