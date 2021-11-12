Meyve suyu kutularında uyuşturucu! 3 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı
Meyve suyu kutularında uyuşturucu! 3 tutuklama
0:00 / 0:00
AA

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Elbistan-Göksun karayolu, Ekinözü yol ayrımında uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araç içi ve şüpheli şahısların üstünde arama yapan ekipler, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş 5 parça halinde 962,26 gram metamfetamin ile 96 adet hap ele geçirdi. AA'nın haberine göre; olayla ilgili M.H, A.R, A.M.H. ve E.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H, A.R, A.M.H. tutuklanırken E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu - HABERLER
GÜNDEM Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu
FECİ KAZA! Kartepe'de Kuveytli turistlerin kullandığı UTV devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM Yabancı turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Cuma Hutbesi yayınlandı 12 Kasım 2021! Diyanet açıkladı: Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu nedir?
GÜNDEM Cuma Hutbesi yayınlandı 12 Kasım 2021!
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
GÜNDEM Cuma namazı saat kaçta? 12 Kasım...
En güzel Cuma mesajları 12 Kasım - Resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları 12 Kasım...
Esrarengiz ev! Son dakika haberleri: 16 günde 17 kez yandı
GÜNDEM Esrarengiz ev! 16 günde 17 kez yandı
“Muska” operasyonunda yakalandı, “Muska yazmayı bilmem” dedi
GÜNDEM Aksaray'da muska operasyonu
Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti
GÜNDEM 'Kayboldum' diye ihbar edince arama çalışması başladı
Ramazan ne zaman başlıyor 2022? Diyanet açıkladı: 2022 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor 2022?
SON DAKİKA: Altın alırken dikkat! Altın dolandırıcıları her yolu deniyor
GÜNDEM Altın dolandırıcıları her yolu deniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.