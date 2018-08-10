SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
pasta tarifi
TARİFLER
Haberler > TARİFLER

Meyveli ve çikolatalı pasta nasıl yapılır? Kolay pasta tarifleri...

Özel günlerin başrolü pasta ister meyveli ister çikolatalı olsun kıvamında yapılmış bir pasta sosunun ürünüdür. Pastanın keki yani pandispanya ise temelde hep aynı şekilde yapılır. Yani iç malzemeniz ne olursa olsun pasta kek tarifi aynıdır. Sadece rengini değiştirmek için farklı malzemeler eklenebilir. Peki meyveli ve çikolatalı pasta nasıl yapılır? İşte meyveli rulo pasta ve vişneli çikolatalı yaş pasta tarifi...

10.08.2018 - 01:02 | Güncelleme:

Yaş pasta neredeyse tüm dünyada doğum günleri, ve yıldönümlerinin simgesi olarak bilinir. Pasta ister pastaneden alınsın ister evde yapılsın insanları bir araya getirmek gibi simgesel bir görevi vardır. Bugün size harika pasta tarifleri vereceğiz. İşte pasta ustası olmasanız da kolay yapım aşaması sayesinde zorlanmadan yapabileceğiniz pasta tarifleri... Meyveli rulo pasta tarifi ile vişneli çikolatalı pasta tarifi...

MEYVELİ RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı su
1,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Kreması için;

3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya

İçi için;

1 adet muz
4-5 adet çilek
Yarım armut armut
Yarım adet portakal

Üzeri için;

2 paket toz krem şanti
2 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

Pasta keki yani pandispanya için yumurtanın beyazı ile sarısını ayırın. Yumurtanın beyazını tek başına yüksek devirde mikserle köpürene kadar çekin. Yumurta sarısı ile şekeri ayrı kapta çırpın. Süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin çırpmaya devam edin. Son olarak spatula yardımı ile yumurtanın beyazını ekleyin ve karıştırın. Geniş bir tepside pandispanyayı pişirin. Fırın 180 derecede olacak ve kekiniz piştiğinde sünger gibi olmalı. Pandispanya pişerken kremayı hazırlamayı başlayın. Pastanın kreması için; süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve vanilyayı bir tencereye aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Pastanın üzeri için; toz krem şantiyi soğuk süt ile mikser yardımıyla çırptıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Pasta keki pişinc esoğumaya bırakın. Ardından yağlı pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisinden alın.Üzerine hazırladığınız ve ılınan kremayı bir spatula yardımıyla yayın. Dilimlediğiniz meyleri pastanın orta kısmına bütün olarak yerleştirin. Ve rulo şeklinde sıkıca sarın. Hazırladığınız rulo pastayı, servis tabağına alın. Üzerini çırpılmış krem şanti ile kaplayın ve üzerini çeilekle süsleyin. Afiyet olsun...

VİŞNELİ ÇİKOLATALI PASTA TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta
3 su bardağı un
3 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı buğday nişastası
4 yemek kaşığı kakao
1/5 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
1/2 su bardağı çekirdeksiz vişne

Çikolata sosu için;

2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
90 gram bitter çikolata
1 silme yemek kaşığı un
2 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tereyağı (parlaklık vermesi için)
1/2 su bardağı çekirdeksiz vişne

Süslemesi için:

2 çorba kaşığı kakao
5-6 adet taze vişne

Nasıl yapılır?

Pasta keki için yumurtanın beyazı ile sarısını ayırın. Yumurtanın beyazını tek başına yüksek devirde mikserle köpürene kadar çekin. Yumurta sarısı ile şekeri ayrı kapta çırpın. Un, nişasta, kakao ve tuz kullanacağınız kuru malzemeleri bir kaba eledikten sonra yumurta sarılarına ekleyin ve karıştırın. Ardından yumurta beyazını da ekleyip spatule ile karıştırın. Pasta kekini yağlanmış kalıba döküp 180 derecede 30 dakika pişirin. Pandispanya pişerken pasta kekini hazırlayın. Süt, toz şeker ve kakaoyu derin bir sos tenceresine alın ve iyice tel çırpıcı ile karıştırın. Ardından bitter çikolaya ve tereyağını ekleyin.

Kekiniz soğuyunca yatay şekilde ikiye bölün. Hazırladığınız çikolata sosunu bolca sürün ve için çekirdeksiz vişneler ekleyin. Üzerine biraz daha çikolata sosu ekleyip pandispanyanın diğer yarısı ile pastaneızı kapatın. Çikolata sosunuz ile pastanızın üst kısmını tamamen . Afiyet olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X