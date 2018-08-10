Yaş pasta neredeyse tüm dünyada doğum günleri, ve yıldönümlerinin simgesi olarak bilinir. Pasta ister pastaneden alınsın ister evde yapılsın insanları bir araya getirmek gibi simgesel bir görevi vardır. Bugün size harika pasta tarifleri vereceğiz. İşte pasta ustası olmasanız da kolay yapım aşaması sayesinde zorlanmadan yapabileceğiniz pasta tarifleri... Meyveli rulo pasta tarifi ile vişneli çikolatalı pasta tarifi...

MEYVELİ RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kreması için;

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

İçi için;

1 adet muz

4-5 adet çilek

Yarım armut armut

Yarım adet portakal

Üzeri için;

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

Pasta keki yani pandispanya için yumurtanın beyazı ile sarısını ayırın. Yumurtanın beyazını tek başına yüksek devirde mikserle köpürene kadar çekin. Yumurta sarısı ile şekeri ayrı kapta çırpın. Süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin çırpmaya devam edin. Son olarak spatula yardımı ile yumurtanın beyazını ekleyin ve karıştırın. Geniş bir tepside pandispanyayı pişirin. Fırın 180 derecede olacak ve kekiniz piştiğinde sünger gibi olmalı. Pandispanya pişerken kremayı hazırlamayı başlayın. Pastanın kreması için; süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve vanilyayı bir tencereye aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Pastanın üzeri için; toz krem şantiyi soğuk süt ile mikser yardımıyla çırptıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Pasta keki pişinc esoğumaya bırakın. Ardından yağlı pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisinden alın.Üzerine hazırladığınız ve ılınan kremayı bir spatula yardımıyla yayın. Dilimlediğiniz meyleri pastanın orta kısmına bütün olarak yerleştirin. Ve rulo şeklinde sıkıca sarın. Hazırladığınız rulo pastayı, servis tabağına alın. Üzerini çırpılmış krem şanti ile kaplayın ve üzerini çeilekle süsleyin. Afiyet olsun...

VİŞNELİ ÇİKOLATALI PASTA TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

3 su bardağı un

3 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı buğday nişastası

4 yemek kaşığı kakao

1/5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı çekirdeksiz vişne

Çikolata sosu için;

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

90 gram bitter çikolata

1 silme yemek kaşığı un

2 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tereyağı (parlaklık vermesi için)

1/2 su bardağı çekirdeksiz vişne

Süslemesi için:

2 çorba kaşığı kakao

5-6 adet taze vişne

Nasıl yapılır?

Pasta keki için yumurtanın beyazı ile sarısını ayırın. Yumurtanın beyazını tek başına yüksek devirde mikserle köpürene kadar çekin. Yumurta sarısı ile şekeri ayrı kapta çırpın. Un, nişasta, kakao ve tuz kullanacağınız kuru malzemeleri bir kaba eledikten sonra yumurta sarılarına ekleyin ve karıştırın. Ardından yumurta beyazını da ekleyip spatule ile karıştırın. Pasta kekini yağlanmış kalıba döküp 180 derecede 30 dakika pişirin. Pandispanya pişerken pasta kekini hazırlayın. Süt, toz şeker ve kakaoyu derin bir sos tenceresine alın ve iyice tel çırpıcı ile karıştırın. Ardından bitter çikolaya ve tereyağını ekleyin.

Kekiniz soğuyunca yatay şekilde ikiye bölün. Hazırladığınız çikolata sosunu bolca sürün ve için çekirdeksiz vişneler ekleyin. Üzerine biraz daha çikolata sosu ekleyip pandispanyanın diğer yarısı ile pastaneızı kapatın. Çikolata sosunuz ile pastanızın üst kısmını tamamen . Afiyet olsun...

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