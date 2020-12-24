"Mezarcı ekip" 19 yıl sonra cinayeti aydınlattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa"MEZARCI EKİP VAHŞETİ ÇÖZDÜ!" Son dakika... Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı! - Haberler
ABONE OL

"Mezarcı ekip" 19 yıl sonra cinayeti aydınlattı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden açılan dosya, faili meçhul cinayetleri çözmesiyle `Mezarcı Ekip´ olarak bilinen Kocaeli Cinayet Büro ekibi tarafından aydınlatıldı

"Mezarcı ekip" 19 yıl sonra vahşeti çözdü!
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nde, 2001 yılının haziran ayında Derince ilçesi Yenikent Mesire alanında kan donduran bir olay meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın (20),darp edildikten sonra kafası ezilerek, boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.

İKİ ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre konusunda uzman olan ve daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle `mezarcı ekip´ diye adlandırılan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

2001 yılında Aydın´ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin başka işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul´da olduğu tespit edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul´da düzenledikleri operasyonla H.İ.´yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ. (47) emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayeti işledikleri iddia edilen şüphelilerin Aydın´ın arkadaşları olduğu, mesire alanında da aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Aydın'ı öldürdükleri öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? 2020 bedelli askerlik ücreti
GÜNDEMBedelli askerlik başvuruları başladı
DEV OBRUK! Son dakika: Uzmanlar yeni tespit etti!
GÜNDEMKorkutan tespit! Çapı 630 metre, üzerinden yol ...
Bakanlar Kurulu - Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu mu?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2021 öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan noel mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Son dakika! Bakan Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM kararının anlamı yok
GÜNDEMBakan Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM kararının ...
MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak 2020
GÜNDEMMEB tablet başvurusu nasıl yapılır?
LİNKİ TIKLAYAN YANDI! Son dakika... 'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun! - Haberler
GÜNDEM'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun!
Son dakika! DEPREM UYARISI! Her an kırılabilecek 20 nokta var! - Haberler
GÜNDEMHer an deprem olabilecek 20 noktada
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru şartları var mı?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X