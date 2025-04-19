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        Mehmetçik Vakfı kimsesiz bağışçının mezarını yaptırdı

        Amasya'da hayatını kaybettiği hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz adamın mezarı Mehmetçik Vakfı tarafından yaptırıldı. Cenaze namazına Vali Önder Bakan da katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:35
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        Mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı
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        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan adamın eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu.

        Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve yaşlı adamın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Uzun'un yazdığı notta üstündeki paranın da cenaze masrafları için kullanılmasını istediği görüldü.

        Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanenin bahçesi yerine "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınmasını sağladı. Vali Bakan'ın da katıldığı cenaze namazı sonrası Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

        Anlamlı bağışı basından öğrenmeleri üzerine harekete geçtiklerini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, "Kendisi vasiyetinde yalnız olduğunu söylemiş. Ancak artık Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir. Bu amaçla da mezarını yaptırdık. Dualarımız Yaşar Bey ile. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

        Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni de mahallede sevilen bir sima olarak tanıdıkları Yaşar Uzun'un mezarını kısa sürede yaptıran vakıf yetkililerine teşekkür etti.

        Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de katılımıyla Memi Dede Mezarlığı'ndaki mezarın başında Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi.

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        #yerel haberler
        #kimsesiz
        #Mehmetçik Vakfı
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