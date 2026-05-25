PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN KABİR ZİYARETİNDE OKUDUĞU DUA

Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizi üzerine okuyunuz" hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri de Yasin suresidir.

Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed, ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

"Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."

Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sure 'Tebârakellezî bi yedihil mülkü'tür."