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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezitli'de köylülere "arazi çetesi" şoku | Son dakika haberleri

        Mezitli'de köylülere "arazi çetesi" şoku: Milyonluk vurguna ilişkin avukattan açıklama

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylü vatandaşların, taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur edildiği iddia edildi. Avukat Kübra Erşahin ve mağdurlar, milyonluk vurguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Mağdurlardan Mustafa Keskin, "27 milyona anlaştıklarını söylediler. Tapuda imzayı attım, ama paramı alamadım. Ertesi gün duyduk ki yerimi 7 milyona başkasına satmışlar. Adalet istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:55
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        Mezitli'de köylülere "arazi çetesi" şoku
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylü vatandaşların, taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur edildiği iddia edildi.

        İddiaya göre, bölgedeki arazilerin imara açılmasıyla birlikte dolandırıcılar devreye girdi. Özellikle limon üreticisi köylüleri hedef alan çete üyeleri, zengin iş insanı kılığında taşınmaz sahiplerine ulaşarak satın alma vaadinde bulunuyor. Görüşmeler sırasında ciddi ve güvenilir bir gözlem bırakan şahısların, belediye rayiç bedeli üzerinden düşük miktarlarda kapora yatırarak tapu işlemleri için ikna sağladıkları ileri sürüldü.

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        "PARANIZ KARA PARA İNCELEMESİNE TAKILDI"

        Tapu devri sırasında da sahte banka çalışanları tarafından mağdurların telefonla aranarak, "paranız hesaba geçti ama kara para incelemesine takıldı" denildiği, bu şekilde tapu devirlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

        "TAPU DEVRİNDEN SONRA TELEFONLARINA ULAŞILAMIYOR"

        Avukat Kübra Erşahin, çetenin organize şekilde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kişiler müvekkillerim gibi yaklaşık 25-30 kişiyi dolandırmış durumda. 100 bin TL'lik kapora yatırıp, tapu devrinde sahte dekont ve telefon aramalarıyla insanları kandırıyorlar. Tapuda imzayı attırdıktan sonra ise bir daha ulaşılamıyorlar. Aynı kişilerin birbirine bağlı oldukları, MERNİS kayıtlarında aynı adreslerde göründükleri tespit edilmesine rağmen tutuklanmıyorlar." Erşahin, tüm kamera görüntüleri, banka kayıtları ve tanık ifadelerinin dosyaya eklendiğini ifade ederek, adaletin artık mağdurlar lehine işlemesi gerektiğini belirtti.

        "HÂLÂ AYNI KİŞİLER TARAFINDAN ARANIYORLAR"

        Mağdurlardan Anayurt Mahalle Muhtarı Musa Ural, bölge halkının ciddi şekilde mağdur edildiğini vurgulayarak, "Şu an mahallemde çok sayıda vatandaş dolandırıldı. Hâlâ aynı kişiler tarafından telefonla aranıyorlar. Daha fazla insanın mağdur olmaması için bir an önce bu çetenin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

        "ERTESİ GÜN 7 MİLYONA BAŞKASINA SATMIŞLAR"

        Mağdurlardan Mustafa Keskin ise babasından kalan tek taşınmazın elinden alındığını anlatarak, "27 milyona anlaştıklarını söylediler. Tapuda imzayı attım, ama paramı alamadım. Ertesi gün duyduk ki yerimi 7 milyona başkasına satmışlar. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "DOKTOR, EMLAKÇI, HARİTACI GİBİ DAVRANIYORLAR"

        Aynı kişilerin kendisini de dolandırmak istediğini belirten Yakup Keskin, "Beni de aradılar. Sahte banka dekontu gösterip 'parayı gönderdik, hesaba yarın düşer' dediler. Ama biz tapuda imzayı atmadık. Biri doktor, biri emlakçı, biri haritacı gibi davranıyorlar. Aslında bunlar bir arazi mafyası" dedi.

        Arazi çetesinin mağdurları, şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda bulundu.

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