MHK, Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti. 05-09 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen MHK Kış Seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrasında ortaya çıkan sonuçlar:

1. Penaltı Vuruşları ve VAR Müdahale Çizgisi

Futbol Oyun Kurallarında bu sezon yapılan değişiklikler ve yayınlanan IFAB sirküleri ile birlikte, penaltı vuruşlarında aşağıdaki güncelleme uygulanmaya başlanacaktır:

'Topa vurulduğu anda savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada (havadan) olmalıdır.' (Futbol Oyun Kuralları 2019-2020 syf.121)

VAR Sisteminin kullanıldığı maçlarda ve kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi arasındaki yeşil çim gözükürse, yani ayak çizgilerle temas halinde değilse, kaleci ihlal yapmış olarak kabul edilecektir. Bu durumda kaleciye Sarı Kart gösterilecek ve penaltı tekrar edilecektir. Bu ihlal VAR tarafından da kontrol edilecek, ihlal halinde doğrudan müdahale (VOR) ile düzeltilecektir.

21/09/2019 tarihli ve 17 nolu IFAB Sirküsü 'Bir maçın sonucunu belirlemek için uygulanan penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında (VAR Siteminin Kullanıldığı maçlarda) kalecinin kurtardığı ve ihlal yaptığı durumlardaki kart uygulaması için ilgili federasyona (TFF ve MHK) yetki vermiştir.

Bu bağlamda, böyle bir durumda, maçın sonucunu belirlemek için penaltı noktasından yapılan vuruşlar ve VAR uygulaması yapılan maçlarla sınırlı olmak üzere, ihlali yapan kaleciye Sarı Kart verilmemesi ve sadece vuruş tekrarı kararının alınmasına karar verilmiştir. (Ancak kaleci ihlali devamlı tekrarlarsa veya sportmenliğe aykırı hareket yaparsa yine Sarı Kart görebilir.)

2. Ceza Sahası içindeki itmeler ve çekmeler

Sezonun ilk yarısında özellikle korner vuruşları ve ceza sahasına yakın yerlerden yapılan serbest vuruşlar sırasında oyuncuların birbirlerine karşı yaptıkları itmeler ve çekmeler, futboldaki 'SAYGI' ve 'Fair Play' kavramlarını zorlayan görüntüler vermiştir.

Hakemlerin bu konuda gösterdikleri toleransı düşürmeleri istenmiştir. Hakemlere öncelikle proaktif davranarak doğru uyarıları yapmaları, buna rağmen istenmeyen hareketlerin devamında ise uygun teknik ve disiplin cezalandırmalarının yapılması talimatı verilmiştir.

3. VAR Müdahale Çizgisi

• 2019-2020 Futbol sezonunun ilk yarısındaki VAR Müdahalelerinin sayısı önde gelen futbol ülkelerindeki oranlarla paralellik göstermektedir. Bu nedenle VAR Müdahale Çizgisinin, IFAB VAR Protokolünde de tarif edildiği gibi, aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

• VAR Kontrolleri ve Gözden geçirmeleri sırasındaki zaman kaybının beklentilerin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuda hakemlerle gerekli çalışmalar yapılmıştır.

4. Ayağa Basmalar ve Ellerin Kolların Kural Dışı Kullanımı

Ayağa basmalar, özellikle oyuncuların geç kalarak yaptığı müdahaleler sonrasında olduğunda, kontrolsüz hareket olarak değerlendirilip Sarı Kartla cezalandırılacaktır. Temas noktasının oyuncunun kramponlarının daha yukarısında olduğu durumlarda ise, hız ve şiddet kriterleri de göz önünde bulundurulacak ve Kırmızı Kart gösterilecektir.

Ellerin ve Kolların kural dışı kullanıldığı durumlarda yüze temas olduğunda;

• Hız ve Şiddet göz önünde bulundurulacak, araç olarak kullanılmışsa Sarı Kart, silah olarak kullanılmışsa Kırmızı Kart gösterilecektir.

Hakemlere ayrıca oyuncuların bu durumları aldatıcı hareketlerle abartarak kullandıkları ve rakiplerine kolay bir sarı kart aldırma çabasında oldukları klipler gösterilerek, bu konuda da hakemlerin daha yüksek konsantrasyonla olayları incelemeleri ve doğru yorumlamaları gerektiği hatırlatılmıştır.