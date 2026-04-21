MHP Ardahan Teşkilatını feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu
Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:42
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
ARDAHAN TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.
