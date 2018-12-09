MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Hükmü Pekmezci ile ilgili detaylar...

HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?

İşte Hükmü Pekmezci ile ilgili merak edilen detaylar:

1954 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bayburt’ta, yüksek öğrenimimi 1973-76 yılları arasında Erzurum Eğitim Enstitüsü F.K.B. bölümünde tamamlayarak Fen Dersleri Öğretmeni olarak mezun oldu ve aynı yıl Gümüşhane Öğretmen Lisesine, ardından da Gümüşhane Lisesinde öğretmen ve idareci olarak atandı. 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir (Ülkücü Öğretmenler Derneği) Gümüşhane Şube Başkanlığını yürüttü ve 1981 yılının Temmuz ayına kadar Gümüşhane’deki hizmetine devam etti.

1981 yılı Temmuz ayında 4 aylık kısa dönem askerlik hizmetini Tokat Avcı Taburunda tamamlayarak aynı yıl askerlik dönüşü Bayburt Kız Meslek Lisesinde öğretmen ve idareci olarak göreve başladı. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünde Lisans tamamlayarak 1987 yılında aynı Fakülteden Kimyager olarak mezun oldu.

1989 yılı sonuna kadar Şube Müdürü olarak yürüttüğü hizmetin ardından 1990 yılında Bayburt İl Turizm Müdürü olarak atandı ve 11 Ocak 1999 tarihine kadar bu görevi ifa etti.

Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu yönetim kurulunda görev aldı, aynı cemiyette Genel Sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla Profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; Genel kaptanlık, As Başkanlık ve Başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesinin kuruluş aşamalarında görev aldı.

1999 Yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci beş yıl boyunca bu görevi yürüttü. Yaşamını Bayburt’ta devam ettiren Hükmü Pekmezci Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

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