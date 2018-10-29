Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kesimle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu konuda parti olarak bir yanlıştan döndüklerini söyledi. Enginyurt, “Araştırma önergesini önce kabul ettik sonra reddettik. Niye reddettik? Baktık ki araştırma önergesinin ardından komisyon kurulması gerekiyor. Komisyon kurmaya kalksak Kasım-Aralık ayında bütçe var, komisyon kurulamayacak. Ocak ayından sonra Mart ayına kadar seçim var, komisyon kurulamayacak. Nisan ayında komisyon kursak bile komisyon 3 ay çalışacak Temmuz ayını bulacak. 1 Temmuz’da ise Meclis tatile giriyor, 1 Ekim’de açılıyor. Yani bir yıl araştırma komisyonu kurulması için konu bir yıl oyalanacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Burada esas olan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın hakkının verilmesi için bir an önce kanun çıkarılması gerekir. MHP olarak Meclise kanun teklifini sunduk, konunun takipçisiyiz. Diyorlar ki, Mecliste CHP, HDP, İP, MHP bir olursa kanun geçer. Doğru bu 4 parti ortak olursa Meclis’ten kanun geçiyor. Ama kanunun geçmesi için kanunun önce Meclis’e gelmesi lazım. Kanunun Meclis’e gelmesi için konunun önce komisyonda görüşülmesi gerekiyor. İlgili komisyonda 13 AK Parti, 13’te diğer partilerin üyesi var. Oylama olduğunda 13’e 13 olursa Başkanın oyu 2 oy sayılıyor. Başkan AK Partili olduğuna göre 14’e 13 oluyor ve kanun meclise gelmiyor. Demek ki kanunun meclise gelmesi için bu kanunun komisyondan geçmesi lazım. Komisyondan ise ancak AK Parti ile anlaşarak, ikna edilerek geçirilebilir."

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