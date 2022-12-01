MHP'li Yalçın'dan BİM İcra Kurulu üyesi Aykaç'a yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM İcra Kurulu Üyesi, Galip Aykaç'a, sosyal medya Twitter üzerinden yanıt verdi.
— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) December 1, 2022
Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı: BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.
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