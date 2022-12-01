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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'a yanıt geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'a yanıt geldi
MHP'li Yalçın'dan BİM İcra Kurulu üyesi Aykaç'a yanıt
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM İcra Kurulu Üyesi, Galip Aykaç'a, sosyal medya Twitter üzerinden yanıt verdi.

Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı: BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir


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