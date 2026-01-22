Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan MHP Aydın il başkanı açıklaması | Son dakika haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan MHP Aydın il başkanı açıklaması

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını duyurdu. Yalçın, teşkilatlar hakkında spekülasyona izin vermeyeceklerini belirtirken, yargılanan ve haklarında iddialar bulunan belediye başkanları konusunda CHP'den "aynı onurlu tavrı" beklediklerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 21:45 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalçın'dan Aydın il başkanı açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevden alındığını açıkladı.

        "CHP AYNI NAMUSLU TAVRI SERGİLEYEBİLECEK Mİ?"

        Yalçın, paylaşımında “MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamasında CHP’ye de çağrıda bulunan Yalçın, yargılanan ve haklarında çeşitli iddialar bulunan belediye başkanları konusunda “aynı onurlu tavrın” sergilenmesini beklediklerini söyledi. “Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?” diye sordu.

        Görevden almaya ilişkin MHP’den ek bir resmi duyuru ya da ayrıntı paylaşılmadı. Haluk Alıcık’ın yerine kimin atanacağına dair bilgi verilmezken, partinin Aydın teşkilatındaki sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO

        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı... Barış Kurulu'...
        #semih yalçın
        #Haluk Alıcık
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü