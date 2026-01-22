MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan MHP Aydın il başkanı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevden alındığını açıkladı.

"CHP AYNI NAMUSLU TAVRI SERGİLEYEBİLECEK Mİ?"

Yalçın, paylaşımında “MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamasında CHP’ye de çağrıda bulunan Yalçın, yargılanan ve haklarında çeşitli iddialar bulunan belediye başkanları konusunda “aynı onurlu tavrın” sergilenmesini beklediklerini söyledi. “Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?” diye sordu.

Görevden almaya ilişkin MHP’den ek bir resmi duyuru ya da ayrıntı paylaşılmadı. Haluk Alıcık’ın yerine kimin atanacağına dair bilgi verilmezken, partinin Aydın teşkilatındaki sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.