Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Tarkan'a taziye telefonu - Magazin haberleri

        MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Tarkan'a taziye telefonu

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarkan'ı telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'den, Tarkan'a taziye telefonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, vefat etmişti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tevetoğlu, 17 Nisan'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Bengü Türk'ün haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, annesini kaybeden Tarkan'ı telefonla arayarak, baş sağlığı dileklerini iletti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #devlet bahçeli
        #tarkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası