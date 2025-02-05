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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta TBMM'de grup toplantısında konuşma yapmaması sağlık sorunu iddialarını beraberinde getirmişti. Bahçeli'nin öksürük rahatsızlığı nedeni ile grup toplantısının iptal edildiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" açıklamasını yaptı. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Çeliker de "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:10
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        Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta parti grubuna hitap etmedi.

        Bunun ardından gözler Bahçeli'nin sağlık durumuna çevrildi.

        YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

        MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        "TETKİKLERDEN SONRA MESAİYE DEVAM EDECEK"

        Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.

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