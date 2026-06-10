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        Haberler Gündem MHP Manisa İl Teşkilatı feshedildi

        MHP Manisa İl Teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        Manisa İl Teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Manisa İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."

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        #semih yalçın
        #mhp manisa
        #haberler
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