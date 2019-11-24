Efsane hatta o devir bitti!

Michael Bloomberg kimdir? sorusu bugünden sonra dünya gündemine daha çok gelecek. Michael Bloomberg, 2020 ABD Başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Sıfırdan çalışarak sahip olduğu servet, yaptığı maddi yardımlar ve 3 dönem yürüttüğü New York Belediye Başkanlığı görevi ile Michael Bloomberg, dünya çapında tanınan bir isim. Tam adı Michael Rubens Bloomberg olan başarılı iş adamı ve siyasetçinin hayatından detaylar haberimizde.

MICHAEL BLOOMBERG KİMDİR?

Michael Rubens Bloomberg 14 Şubat 1942'de Boston, Massachusetts'de doğdu ve büyüdü. 1 Ocak 2002 - 31 Aralık 2013 yılları arasında New York'ta 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı. Kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyor.

Johns Hopkins Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Harvard’da işletme yüksek lisansı yapan Bloomberg, ilk iş deneyimini New York’ta Salomon Brothers (Salomon Kardeşler) firmasında yaşadı. Burada uzun mesailere kalarak çalışan Michael Bloomberg, adım adım yükselerek 1972 yılında şirketin isim ortaklarından biri oldu.

1981’de Salomon Brothers ile bir ticaret firması olan Phibro’nun birleşmesinin ardından, Michael Bloomberg 10 milyon dolar tazminat ödenerek işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmasının ardından “Innovative Market Solutions” (Yenilikçi Market Çözümleri) isimli şirketi kurdu. Şirketin amacı borsa simsarlarının verilere daha kolay ulaşmasını ve incelemesini sağlamaktı. Çok geçmeden “Bloomberg Terminali” hizmete sunuldu. İlk ismi “MarketMaster Terminali” olan terminalden Merrill Lynch 22 adet satın almasının yanı sıra, Bloomberg’in şirketine de 30 milyon dolar yatırım yaptı.

Daha sonra ismi değişerek Bloomberg LP olan firma, 80’lerde büyük bir başarıya imza attı ve 1989 yılında 2 milyar dolar değere ulaştı. Daha sonra Bloomberg markası yeni açılımlar yaparak bir haber kanalı (Bloomberg News) ve TV kanalı (Bloomberg TV) kurdu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILLARI

2001 yılında siyasete girme kararı alan Michael Bloomberg, Cumhuriyetçilerin New York belediye başkan adayı oldu. 11 Eylül saldırılarının ardından şehri yeniden inşasına yardım eden Bloomberg, 2002 yılında seçim kazanarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bloomberg, 12 yıllık valiliği boyunca bu görev için yılda yalnızca 1 dolar aldı. Öte yandan kendi cebinden toplamda 650 milyon dolar para harcadı.

Üçünce dönem için adaylığını koyduğunda seçim vaadi olarak iki dönem kuralı getireceğini söyledi ve üçüncü kez New York Belediye Başkanı olarak seçimden zaferle ayrıldı.

Michael Bloomberg ayrıca önde gelen hayırseverlerden biri sayılıyor. Kendi kurduğu dernek aracılığıyla bugüne kadar çeşitli amaçlar için 2,5 milyar doların üzerinde bağış yaptı. 2013 yılında eski okulu Johns Hopkins’e bağışladığı 350 milyon doların ardından, bu okula yaptığı bağış miktarı 1 milyar doları buldu. Son büyük bağışların ardından Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir okula bağış yapan, yaşayan en hayırsever insan unvanını kazandı.

KÜLTÜR SANATA VERDİĞİ ÖNEM

Üç dönem New York Belediye Başkanlığı yapan Bloomberg, medya kuruluşu Bloomberg'in kurucusu, aynı zamanda sanat dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. Koleksiyoner kimliğinin yanı sıra (Hudson River School ekolu ve yirminci yüzyıl başyapıtlarının yer aldığı kişisel koleksiyonu bulunuyor),kültür-sanat girişimlerine verdiği cömert desteklerle biliniyor.

Belediye başkanlığı süresince, gelmiş geçmiş tüm yerel yönetimler arasında sanata en çok destek vermiş isim. 2002'den 2013'e kültür-sanata toplam 3 milyar dolar ayırarak, New York Belediyesi’ni ABD’nin en büyük-tekil sanat fonu olarak tarihe geçirdi.