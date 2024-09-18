Michael Jordan'ın evi 14.8 milyon dolara satıldı

Michael Jordan ile eşi Yvette Prieto, Güney Florida'da yaşıyor. Jordan, iki kez evlendi. İlk eşi Juanita Vanoy ile evliliğinden Justin, Marcus ve Jasmine adlı 3 çocuğu oldu. Jordan ile Vanoy, önce 2002'de boşandı. Ardından tekrar evlense de ilişkileri, 2006'da kesin olarak bitti.

Jordan, 2013 yılında şimdiki eşi Yvette Prieto ile evlendi, Victoria ve Ysabel adlı ikiz kızları oldu.