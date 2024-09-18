Michael Jordan'ın evi 14.8 milyon dolara satıldı
Michael Jordan'ın 10 yıldan uzun bir süre alıcı bulamayan lüks malikanesi, sonunda 14.8 milyon dolara satıldı
Emekli NBA oyuncusu Michael Jordan'ın Chicago'da bulunan 29 milyon dolarlık malikanesi, 10 yıldan uzun bir süre satışta kalmasına rağmen alıcı bulamamıştı. 9 yatak odalı mülk için sonunda bir alıcı çıktı.
61 yaşındaki basketbol efsanesinin ev için bir alıcıyla anlaşma yaptığı belirtilirken, evin yeni sahibinin adı açıklanmadı.
Highland Park bölgesinde 7 dönümlük arazi üzerine kurulu 5 bin 200 metrekarelik ev, 1995'te inşa edildi.
Evin; 19 banyosu, basketbol sahası, spor salonu ve kütüphanesi bulunan evin tenis kortu, havuzu, üç adet çok araçlık garajı bulunuyor.
Chicago Bulls takımıyla 1990'larda 6 kez NBA şampiyonluğu kazanan Michael Jordan, alıcı çıkmayınca evinin fiyatını, 2015'te 14.8 milyon dolara (510.600.000 TL) kadar indirmişti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, potansiyel alıcıların mülkü gezmeleri halinde gizlilik anlaşması imzalamaları gerekiyordu. Bir sosyal medya kullanıcısının evin içinden çekildiğini iddia eden bir video yayınlamasının ardından malikane, ağustos ayında manşetlere çıkmıştı. Videoda su basmış bir basketbol sahası ve odalara dağılmış çeşitli mobilyalar ile ekipmanlar yer alıyordu.
Michael Jordan ile eşi Yvette Prieto, Güney Florida'da yaşıyor. Jordan, iki kez evlendi. İlk eşi Juanita Vanoy ile evliliğinden Justin, Marcus ve Jasmine adlı 3 çocuğu oldu. Jordan ile Vanoy, önce 2002'de boşandı. Ardından tekrar evlense de ilişkileri, 2006'da kesin olarak bitti.
Jordan, 2013 yılında şimdiki eşi Yvette Prieto ile evlendi, Victoria ve Ysabel adlı ikiz kızları oldu.