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Michael Schumacher'e kök hücre iddiası!

Formula 1 efsanelerinden Michael Schumacher'in kök hücre tedavisi göreceği iddia edildi! Hastanede görev yapan bir hemşirenin iddiasına göre Alman pilotun bilinci açıldı!

Michael Schumacher

Bundan beş yıl önce Alp Dağları'nda kayak yaparken ölümden dönen ve o günden bu yana tedavi gören Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için flaş bir iddia ortaya atıldı!

Fransa basınından Le Parisien, Alman efsanenin gizli bir operasyonla kök hücre tedavisi göreceğini öne sürdü. Haberde Alman pilotun gizlice Paris'teki bir hastaneye getirildiği, Schumacher'in operasyonunun Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından yapılacağı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göreyse hem hastane hem de Schumacher ailesi için çalışan basın sözcüsü, iddiaya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

HASTANEDE GÖREV YAPAN HEMŞİRE UMUT VERDİ

Söz konusu hastanede görev yapan bir hemşirenin ise açıklamaları sporseverleri heyecanlandırdı. Hemşire "Onun bakımıyla görevliyim. Bilincinin yerine geldiği konusunda sizi temin edebilirim" diyerek bir flaş iddia daha ortaya attı.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

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