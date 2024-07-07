Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir

"BU FORMAYI GİYMEKTEN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum."