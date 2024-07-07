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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir - Galatasaray Haberleri

        Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir

        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Galatasaray Youtube Katıl'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Batshuayi'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:20
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        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Galatasaray Youtube Katıl'a özel açıklamalarda bulundu.

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        Batshuayi'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor."

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        "BU FORMAYI GİYMEKTEN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

        "Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum."

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        "ÖZEL BİR KİŞİ OLMAYI SEVİYORUM"

        "3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir."

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        "KULÜBÜN BENİ SEVDİĞİNİ HİSSETMEM GEREKİYOR"

        "Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."

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        "SABIRSIZLANIYORUM"

        "Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."

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        "BU BENİM İÇİN OLUMLU BİR ŞEY"

        "Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsinin iyi iletişim kurabileceğim insanlar olduğunu biliyorum. Bu benim için olumlu bir şey.

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        "GALATASARAY'IN RENKLERİNİ HEP SEVMİŞİMDİR"

        "Dortmund'da 44 numara giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu. Ayrıca Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir."

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